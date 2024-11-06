Üye Girişi
Haberler
BBC

Erdoğan Trump'a kutlama mesajında 'dostum' ifadesini kullandı

Erdoğan Trump'a kutlama mesajında 'dostum' ifadesini kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya liderleri, Donald Trump’ın ikinci dönemi için kutlama mesajı yayınlayarak “tarihi geri dönüşü” kutladı.

Dünya liderleri, Donald Trump’ın ikinci dönemi için kutlama mesajı yayınlayarak “tarihi geri dönüşü” kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da X'ten yayımladığı mesajda için "dostum" ifadesini kullandı ve "adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Macaristan lideri Victor Orban da kutlama mesajı yayımlayan ilk birkaç lider arasında yer aldı.

Netanyahu, X üzerinden paylaştığı mesajda “tarihin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullandı.

İsrail lideri, sözlerinin devamında Trump’ın başkanlığının “İsrail ve Amerika’nın ittifakına güçlü bir yeniden bağlılık fırsatı” sunduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, “Başkan Trump'ın küresel meselelerde 'güçlü durarak barış' yaklaşımını takdir ediyorum” dedi.

Zelenskiy, “Ukrayna’yı adil barışa pratik olarak yakınlaştırabilecek olan bu ilkedir” ifadesini kullandı.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Başbakanı Victor Orban da kutlama mesajında, “ABD tarihinin en büyük geri dönüşü” ifadelerini kullandı.

Orban seçim kampanyası döneminde de Trump’ı desteklediğini kamuoyuna açık şekilde ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ı tebrik ederek, “daha önce olduğu gibi” birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Macron, mesajında, “Senin inançların ve benim inançlarım. Daha çok barış ve refah için” ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "tarihi seçim zaferi" olarak nitelendirdiği sonuç için Trump'ı tebrik etti ve kendisiyle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Starmer, "Büyümeden güvenliğe, inovasyona ve teknolojiye İngiltere ve ABD'nin özel ilişkileri gelecek yıllarda da Atlantik'in iki yakasında gelişmeye devam edecektir" diye ekledi.

BBC
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.