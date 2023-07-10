Erdoğan, Stoltenberg ve Kristtersson ile Litvanya'da buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Liderler, NATO Zirvesi öncesi diplomatik temaslarını sürdürüyor.

- Litvanya'daki üçlü zirve başladı

Erdoğan, Stoltenberg ve Kristtersson ile bir araya geldi

VILNIUS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın ve çarşamba günü düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi liderlerin diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kristtersson ile İsveç'in NATO üyeliğini konuşacak.