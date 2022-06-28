Erdoğan İspanya'da: 4'lü Zirve başladı İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı. Demirören Haber Ajansı / Dünya Jens Stoltenberg İspanya Madrid Dünya Haberler

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