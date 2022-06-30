Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. AA / Zafer Fatih Beyaz - Dünya Recep Tayyip Erdoğan İspanya Madrid Dünya Güncel Haberler

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