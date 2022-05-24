Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: 'Tüm köprüleri yakıyor' - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bakanlar kurulu toplantısından sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis için söylediği "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözleri Atina'da şok etkisi yarattı.

Yunan hükümet kaynakları, bu sözleri "Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesi milliyetçilik kartını oynayacağının işareti" olarak değerlendirdi. Gazetelerde ise "Erdoğan tüm köprüleri atıyor" yorumları yapıldı.

Miçotakis geçen hafta ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi şikayet etmişti.

Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Sadece ortak stratejik öncelikleri değil, aynı zamanda ortak değerleri de paylaştığınız müttefiklerle çalışmanız önemlidir" demişti.

Erdoğan da dün Miçotakis'in iki ülke ilişkilerine üçüncü tarafları karıştırma konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatarak "Buna rağmen geçen hafta Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine konuştu. F16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle ABD'ye telkinlerde bulunuyor demişti. Erdoğan şöyle devam etmişti:

"Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir."

Yunanistan: Polemiğe girmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün bir radyo programında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Dendias, "Erdoğan'a aynı dilde yanıt vermek veya polemiğe girmek için bir neden yok" dedi.

Nikos Dendias, Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasında bilinen Yunan görüşlerinin dışında bir şey söylemediğini, bu nedenle Türkiye'nin tepkisini anlamadığını söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tutumunu izah etme sürecine girmeyeceğiz, ancak sayın Erdoğan'a tüm liderlere yakışır şekilde saygıyla atıfta bulunmaya devam edeceğiz.

"Gerginlik istemiyoruz, karşı tarafın dayatacağı şekilde tepki vermiyoruz. Kendi pozisyonlarımız var. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ancak böyle bir hakaret ortamında diyalog zor. Hava ihlalleri sürdükçe diyalog kurulması da zor. Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı. Biz, uluslararası hukuku savunacağız ve müttefiklerimize Yunanistan'ın tehdit altında olduğunu göstermeye devam edeceğiz."

Yunanistan'da hükümet çevreleri, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik şikayetlerini niçin dile getirdiği sorusuna "Başbakan henüz iki gün önce Türk savaş uçaklarının Ege'deki yerleşik Yunan adaları üzerinden sayısızca alçak uçuş yapmasına içerledi" yanıtını verdi.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ise "Erdoğan'ın Miçotakis'i yok sayması kabul edilebilecek bir üslup değil" açıklamasını yaptı.

Bazı Yunan gazetelerinde ise şu yorumlar yer aldı:

Ta Nea: "Erdoğan'dan dolaysız tehdit: 'Miçotakis benim için yok' tehdidine karşı Atina'dan 'polemik istemiyoruz' yanıtı."

Eleftheros Tipos: "Erdoğan'ın hezeyanı: Hem Miçotakis'i yok sayıyor hem de göçmenleri yeniden kara ve deniz sınırlarımıza sürüyor"

Kathimerini: "Erdoğan bütün köprüleri yakıyor."

Avgi: "Erdoğan iki ülke ilişkilerine üçüncü tarafların karıştırılmaması konusunda anlaşmalarına rağmen Miçotakis'in sözünde durmadığını öne sürdü. Erdoğan bunun üzerine F-16 lar için saldırıya geçti"

İki ülke arasındaki ilişkilerinin Mart başlarında Erdoğan ile Miçotakis arasında İstanbul'da yapılan görüşmeden sonra "düzene girmesi" bekleniyordu.

Ancak Türk ve Yunan savaş uçaklarının Ege'de yeniden karşı karşıya gelmesi ve karşılıklı hava sahası ihlal suçlamaları ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.