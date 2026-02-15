Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ziyaretleriyle ilgili değişiklik oldu. Erdoğan'ın, BAE ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

ERDOĞAN, BAE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AL NAHYAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

ERDOĞAN'IN BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanımız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi."