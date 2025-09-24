Erdoğan Filistin Zirvesi'nde Netanyahu'yu hedef aldı: Gazze'de soykırımın tek sorumlusu odur

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN ZİRVESİ'N'DE NETANYAHU'YA SERT MESAJ

Haberler.com Washington muhabirimizin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Erdoğan, Netanyahu'yu hedef alarak "Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır ve tek sorumlusu Netanyahu'dur" dedi. Ayrıca "Netanyahu'nun yayılmacı emellerine karşı biz her zaman Filistin'in yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Filistin Zirvesi'ne ise dikkat çeken bir eksiklik yaşandı; Donald Trump'ın toplantıya katılmadığı belirtildi.

147 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIDI, ABD HALA KARŞI

BM Genel Kurulu'nda öne çıkan önemli gelişmelerden biri de Filistin'in devlet olarak tanınması konusuydu. Toplamda 147 ülke Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Beş daimi üyeden dördü bu kararı desteklerken, yalnızca ABD Filistin'i tanımadı. Ayrıca ABD'nin vize engeli sebebiyle Filistin'in konferansa katılamadığı aktarıldı.

58 YIL SONRA BİR İLK: SURİYE LİDERİ BM'DE KONUŞACAK

Washington muhabirimizin dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Suriye ile ilgili oldu. 58 yılın ardından ilk kez Suriye liderinin Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacağı ifade edildi. Bu gelişme, bölgedeki dengeler açısından tarihi bir adım olarak görülüyor.