Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de ziyaret ettiği Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de ziyaret ettiği Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği ülkede Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'nda gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Abideye çelenk bırakan Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.