Erdoğan'dan BM'de Gazze Soykırımı Uyarısı: 'Ne Bekliyorsunuz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurulu sırasında yaptığı konuşmada, " Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?" dedi.

BM’nin “işlevsiz bir kuruma dönüşmeye başladığı” uyarısında bulunan Erdoğan, Gazze’deki çocukların, kadınların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin can kayıplarına dikkati çekti.

“Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" diyen Erdoğan, “Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin “kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadelenin verileceğini” de ekledi.

BM üyesi ülkelerin bir hafta süresince New York'ta bir araya geldiği BM’nin 79. Genel Kurulu oturumu başladı.

Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.

" Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor” diyen Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkları, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz” sözlerini sarf etti.

Biden: Savaş sona ermeli

Erdoğan, konuşmasının ardından dışarıda gazetecilere yaptığı açıklamada da, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı” dedi.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden yaptığı BM konuşmasında Gazze’deki savaşın sona ermesi ve ateşkesin imzalanması gerektiğini dile getirdi.

İsrail’in BM büyükelçisi Danny Danon ise ülkesinin Lübnan’ı işgal etme niyetinde olmadığını söyleyerek Genel Kurul’u ikiyüzlülükle suçladı:

“BM Büyükelçisi rehinelerimizin serbest bırakılması gerektiğini söylediğinde kurul sessiz kalıyor, ancak Gazze’deki acılardan bahsettiğinde inanılmaz bir alkış alıyor.”

Birleşmiş Milletler, Lübnan’ın İsrail’in düzenlediği saldırılar yüzünden 550’den fazla kişinin hayatını açıkladığı günde toplandı.