Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

6,5 SAATTE ULAŞILDI

Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) üzerindeki takip cihazından uzun süre hareketsiz kaldığının belirlenmesi üzerine Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından Türk yetkililerden yardım istendi. Takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda Polonyalı dağcının bulunduğu koordinatlar de iletildi. Yardım çağrısı üzerine dün saat 19.30'da AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı. Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi.