Erbil'deki hayvan pazarında fiyatlar yüksek

Kurban Bayramı öncesi Erbil'de kurulan hayvan pazarında fiyatların yüksek olması sebebiyle şikayetler artarken, hayvan satıcıları da fiyatları artırmak zorunda kaldı.

Irak'ın Erbil kentindeki hayvan pazarında fiyatların yüksek olmasından şikayet edilse de hareketlilik gözlemleniyor.

Kurban Bayramı öncesi kentte kurulan hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu.

Hayvan satıcısı Azizhan Herki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene pazar biraz pahalı. Gümrük işleri ve kasapların el emeklerinden dolayı fiyat artışı oldu." diye konuştu.

Herki, bu sebeplerlle kendilerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bir başka hayvan satıcısı Hacı Refik Delal, bu sene genel olarak kurbanlıkların pahalı olduğunu kaydetti.

Delal, bazı kişilerin kesimhanelerde gecikme yaşandığı gerekçesiyle kurbanlıklarını kendi evlerinin yakınında kesmek istediğini dile getirdi.

Erbil Merkez Kaymakamlığının kararına göre, evlerde, sokaklarda veya umuma açık yerlerde kurban kesilmesinin yasaklandığı ve kurbanların sadece kesimhanelerde kestirilmesi talimatı verilmişti.