Enflasyon yüzde 61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 5,46 artarken, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise Mart'ta aylık yüzde 9,19 artarken, yıllık olarak yüzde 114,97'ye çıktı.

Enflasyonun bundan önce en yüksek olduğu dönem %65 ile Mart 2002'ydi.

TÜİK'e göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar ise sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu.

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 313 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

Reuters haber ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında gelen yaptırımlara bağlı olarak artan enerji ve emtia fiyatları nedeniyle tüketici enflasyonunun %61,5 oranında yükselmesi bekleniyordu.

Bu ekonomistlere göre, enerji ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye'de enflasyon yıl sonunda sadece %52'ye düşecek.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 60'ın üzerinde olacağı tahminin paylaştı.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 143'e yaklaştı

Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu yüzde 142,6 olarak açıkladı. ENAG'a göre aylık enflasyon ise yaklaşık yüzde 12'ydi. Bu oranlar saatlik ve günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyonu %54,4 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.