Enerji krizi yüzünden Hollanda devlet dairelerinde kaloriferler iki derece kısılacak

Hollanda hükümeti, artan enerji krizi ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için devlet dairelerindeki kaloriferlerin ısısını iki derece düşürecek. Resmi kurumlarda yaz aylarında da daha az klima kullanılacak.

Hükümet, halka da kombileri gündüz en fazla 19 derece, gece ise 15 derecede tutmalarını ve duşta daha az kalmaları çağrısında bulundu.

Hollanda'da Mart ayı enflasyonu, 1975 yılındaki petrol krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaşarak 11,9 oldu.

Enflasyonun en büyük nedeni olarak Ukrayna'nın işgali ve yaşanan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının hızla artması gösteriliyor.

Başbakan Mark Rutte, "Hepimiz biraz yoksullaşacağız" derken, hükümet enerji krizini önlemek ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için ulusal çapta bir enerji tasarrufu kampanyası başattı.

İklim ve Enerji Bakanlığı'nın, "Düğmeyi çevirin" sloganıyla başlattığı enerji tasarrufu kampanyası kapsamında Hollanda'daki yaklaşık 200 devlet dairesinde kaloriferler iki derece kısılacak.

Yazın da hükümet binalarında daha az soğutma sistemi çalıştırılacak.

Kampanya kapsamında halka da kombi cihazlarını gündüz en fazla 19, gece de 15 dereceye ayarlamaları tavsiye edildi.

Böylece derece başına yıllık 200 euro tasarruf sağlanacağını savunan hükümet, "Evde sıcak tutacak bir hırka veya kazak giyin. Evde aktif olarak çalışıyorsanız, termostatı birkaç derece daha bile düşürebilirsiniz" önerisinde bulundu.

Hollanda halkından, duşta 5 dakikadan fazla kalmamalarını isteyen hükümet, böylece yılda 130 euro tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Enerji tasarrufu kampanyasında halka sadece kullandıkları odaları ısıtma, evde yokken ya da gece yatarken kombi ısı ayarını 15 dereceye düşürmeleri tavsiye edildi.

Hollanda hükumeti, ülkedeki 8 milyon evden 2,5 milyonunun daha iyi yalıtılması için 2030 yılına kadar 4 milyar euro bütçe ayıracak.

İklim ve Enerji Bakan Rob Jetten, enerji tasarrufuna acil ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Enerji tasarrufu son yıllarda hak ettiği ilgiyi görmedi. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bu cüzdanınız ve iklim için iyi olacak. Ayrıca Rusya'dan gelen gaza daha az bağımlı olmamıza yardımcı olacak" dedi.

ÖTV düşürüldü

Hollanda hükumeti, orta ve alt gelir gruplarının satın alma gücünün arttırılması ve krizden daha az etkilenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bu nedenle akaryakıttan alınan ÖTV dünden itibaren düşürüldü. Artan enerji faturaları nedeniyle Hollanda'da düşük gelirlilere belediyeler aracılığıyla 800 euro yardım yapılması kararlaştırıldı.

1 Temmuz'dan itibaren gaz ve elektrikten alınan KDV oranı yüzde 21'den yüzde 9'a düşürülecek.

Önümüzdeki 2 hafta içinde hükümet, mevcut bütçe üzerinde yeni düzenlemeler yapacak.

Alım gücünün yükseltilmesinin yanı sıra savunma bütçesinin artırılması, emekli maaşlarının asgari ücrete bağlanması gibi talepler hükümeti düşündürüyor.

Başbakan Mark Rutte, "Hollanda'ya verilecek en adil mesaj, hükümetin tüm bunları çözemeyeceğidir. Toplu olarak yoksullaşmaya uğrayacağız" diyor.