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Endonezyalı bir kadın timsah tarafından bataklığa çekildi. Yaralanan kadın işçiler tarafından bataklıktan kurtarıldı

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Endonezya'da bir palmiye yağı plantasyonunda çalışan 38 yaşındaki Falmira De Jesus, su topladığı sırada bir timsahın saldırısına uğradı. Yaklaşık 90 dakika boyunca timsahla mücadele eden kadın, meslektaşlarının yardımıyla kurtulmayı başardı. Falmira, saldırı sonrası vücudunda ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı.

38 yaşındaki palmiye yağı plantasyon işçisi Falmira De Jesus, Endonezya'nın Batı Kalimantan Eyaleti, Ketapang İlçesinde, 27 Temmuz'da yosunla kaplı bir dere kenarında su toplarken, bitkinin altında pusuya yatmış olan canavardan habersizdi.

Endonezyalı bir kadın timsah tarafından bataklığa çekildi. Yaralanan kadın işçiler tarafından bataklıktan kurtarıldı

Suya doğru yaklaşırken, sürüngen aniden fırladı ve kadını dereye çekti.

İki çocuk annesi cesur kadın, timsahla cesurca mücadele etti ve yardım için bağırdı, kadının yardım çığlıklarını duyan diğer çalışanlar da hızla yardımına koştu.

Görüntüler, talihsiz kadının sadece başının göründüğü havuzda yüzdüğünü gösteriyor. İşçiler,bataklıktan çıkarmak için kadına kadına uzun sopa uzattı.

Endonezyalı bir kadın timsah tarafından bataklığa çekildi. Yaralanan kadın işçiler tarafından bataklıktan kurtarıldı

Uzun uğraşlar sonucu 90 dakika boyunca timsahın ile mücadele eden kadın kurtarıldı.

Ayağından ciddi şekilde yaralanan kadın, hastanede tedavi aldı alındı.

Falmira yaşadıklarını şöyle anlattı: "Timsah beni tuttuğu yerden dolayı acı çekiyordum. Kurtulamıyordum. Sonra kendimi zayıflıyormuş gibi hissetmeye başladım. Suyun altına düşüyormuşum gibi geldi, ölüyorum zannettim.

Endonezyalı bir kadın timsah tarafından bataklığa çekildi. Yaralanan kadın işçiler tarafından bataklıktan kurtarıldı

"Hastanede yatıyorum ve hala timsahı zihnimde görebiliyorum ve onu vücudumda hissediyorum. Beni kurtaran insanlara çok minnettarım. Hayatımı kurtardılar."

Endonezyalı bir kadın timsah tarafından bataklığa çekildi. Yaralanan kadın işçiler tarafından bataklıktan kurtarıldı

Polis, Falmira'nın sağlık durumunu takip eden Imanudin Hastanesi'nde yoğun bakımda iyileştiğini söyledi ve şiddetli ısırıkların enfeksiyonlara yol açabileceğinden endişe ediyorlar.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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