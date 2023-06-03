Endonezya Savunma Bakanı: Çatışmaları Uzlaşmacı İşbirliği ve Hümanizm Yoluyla Çözeceğiz

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Asya-Pasifik'te Çin ile ABD ve müttefikleri arasındaki jeostratejik rekabete ve gerilimlere ilişkin, 'Bu çatışmaları, uzlaşmacı işbirliği ve hümanizm yoluyla çözeceklerine inanıyorum.' dedi. Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Subianto, bölgede barış ve güvenliğin korunmasına yönelik iki ülkenin 'uzlaşmacı işbirliği ve hümanizm yoluyla' sorunları çözeceğine inandığını söyledi.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Asya-Pasifik'te Çin ile ABD ve müttefikleri arasındaki jeostratejik rekabete ve gerilimlere ilişkin, "Bu çatışmaları, uzlaşmacı işbirliği ve hümanizm yoluyla çözeceklerine inanıyorum." dedi.

Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Subianto, bölgede barış ve güvenliğin korunmasına yönelik iki ülkenin "uzlaşmacı işbirliği ve hümanizm yoluyla" sorunları çözeceğine inandığını söyledi.

Çin ile ABD arasındaki ilişkiyi "2'nci Soğuk Savaş" olarak nitelendiren Subianto, yaşanabilecek olası bir çatışmanın tüm dünyayı etkileyeceğine dikkati çekti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa da değinen Subianto, "Ukrayna'da yaşananlar tüm dünya halklarını etkiliyor. Enerji ve gıda fiyatları arttı. Bu durum dünyadaki birçok insan için acıya neden oldu." ifadelerini kullandı.

Subianto, "Shangri-La Diyaloğu'nda hem Ukrayna hem de Rusya'yı derhal barış müzakerelerine başlamaya çağıran bir deklarasyon modeli bulmayı öneriyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, çatışma bölgelerinde ateşkesle askerden arındırılacak bölgeye 15'er kilometre geri çekilinmesi teklifinde bulunan Subianto, Birleşmiş Milletlerin (BM) de askersiz yeni bölgeye gözlemci ekip konuşlandırmasını önerdi.

Subianto, ülkesinin barışı korumak amacıyla askeri gözlemci ve birlik sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, yarın sona erecek.

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ve Asya-Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabet ve savunma dinamiklerinin yeniden şekillendiği döneme denk gelen foruma Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.