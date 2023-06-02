Endonezya'nın Pinisi Teknesi Minyatürleri Dünyanın Dört Bir Yanına İhraç Ediliyor

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde Pinisi teknelerinin yapımını tüm hızıyla sürdüren işçiler, ahşabı özenle seçerek, gövdeyi monte ediyor. Endonezya'nın simgelerinden biri olan ahşap tekne Pinisi'nin kökeni Güney Sulawesi eyaletine dayanıyor. Güney Sulawesi'nin Pinisi tekne yapım sanatı, UNESCO tarafından 2017 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti. Endonezya'nın en bilinen yelkenlileri Pinisi teknelerinin minyatürleri, genellikle Türkiye, Avustralya, Hindistan ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar'da geleneksel ahşap yelkenli tekne Pinisi yapımında çalışan işçiler, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)

MAKASSAR/KLATEN, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde Pinisi teknelerinin yapımını tüm hızıyla sürdüren işçiler, ahşabı özenle seçerek, gövdeyi monte ediyor.

Endonezya'nın simgelerinden biri olan ahşap tekne Pinisi'nin kökeni Güney Sulawesi eyaletine dayanıyor. Güney Sulawesi'nin Pinisi tekne yapım sanatı, UNESCO tarafından 2017 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Endonezya'nın en bilinen yelkenlileri Pinisi teknelerinin minyatürleri, genellikle Türkiye, Avustralya, Hindistan ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar'da geleneksel ahşap yelkenli tekne Pinisi yapımında çalışan işçiler, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar'da geleneksel ahşap yelkenli tekne Pinisi yapımında çalışan işçiler, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar'da geleneksel ahşap yelkenli tekne Pinisi yapımı için ahşap kiriş taşıyan bir işçi, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Niaz Sharief/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Klaten'deki bir atölyede minyatür Pinisi teknesi yapan bir işçi, 1 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Klaten'de minyatür bir Pinisi teknesini el işi için kurutmaya hazırlayan bir işçi, 1 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Klaten'de minyatür Pinisi teknelerini paketlemeden önce el işi için düzenleyen bir işçi, 1 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Klaten'de minyatür Pinisi teknelerini kurutma için düzenleyen bir işçi, 1 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)