Endonezya'nın Pinisi Teknesi Minyatürleri Dünyanın Dört Bir Yanına İhraç Ediliyor
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Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde Pinisi teknelerinin yapımını tüm hızıyla sürdüren işçiler, ahşabı özenle seçerek, gövdeyi monte ediyor. Endonezya'nın simgelerinden biri olan ahşap tekne Pinisi'nin kökeni Güney Sulawesi eyaletine dayanıyor. Güney Sulawesi'nin Pinisi tekne yapım sanatı, UNESCO tarafından 2017 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti. Endonezya'nın en bilinen yelkenlileri Pinisi teknelerinin minyatürleri, genellikle Türkiye, Avustralya, Hindistan ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.
MAKASSAR/KLATEN, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde Pinisi teknelerinin yapımını tüm hızıyla sürdüren işçiler, ahşabı özenle seçerek, gövdeyi monte ediyor.
Endonezya'nın simgelerinden biri olan ahşap tekne Pinisi'nin kökeni Güney Sulawesi eyaletine dayanıyor. Güney Sulawesi'nin Pinisi tekne yapım sanatı, UNESCO tarafından 2017 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.
Endonezya'nın en bilinen yelkenlileri Pinisi teknelerinin minyatürleri, genellikle Türkiye, Avustralya, Hindistan ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.