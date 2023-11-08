Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusundaki Maluku eyaleti yakınlarında Banda Denizi açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Merkezi eyaletin başkenti Ambon'un 345 kilometre güneydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerel saatle 11.52'de meydana gelen deprem nedeniyle tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı öğrenildi. - JAKARTA