Endonezya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

CAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku eyaleti açıklarında Çarşamba günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, tsunamiye yol açmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu depremin Cakarta saatiyle 09.48'de meydana geldiğini ve merkez üssünün Batı Halmahera bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki sularda ve 109 kilometre derinlikte yer aldığını belirtti.

Sarsıntıların komşu Kuzey Sulawesi eyaletinde de hissedildiği bildirildi. Ajans, sarsıntıların dev dalgaları tetiklemeyeceği tahmininde bulunarak tsunami uyarısı yayımlamadı.

Bir takımada ülkesi olan Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan hassas bir deprem bölgesinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle sarsılıyor.