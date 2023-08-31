Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.