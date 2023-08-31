Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünü Doğu Nusa Tenggara eyaletinin güneyi olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Dünya