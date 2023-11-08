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Endonezya'nın Banda Denizi'nde Art Arda Depremler

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyinde bulunuyor. Depremlerde can veya mal kaybı olmadığı belirtiliyor. Tsunami uyarısı yapılmadı.