Endonezya, Müslüman karşıtlığıyla ortak mücadele çağrısı yapıyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Müslüman karşıtlığıyla ortak mücadele etmek için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Marsudi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Afganistan ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı ve Endonezya'nın yardımlarını artırmak için nasıl işbirliği yapabileceklerini görüştü. Ayrıca, Filistin'de barışın yeniden tesis edilmesinde İİT'nin öncü rol oynayacağını vurguladı.

Endonezya, Müslüman karşıtlığıyla ortak mücadele edilmesi çağrısında bulundu, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı başkent Cakarta'da ağırladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taha ile Marsudi Afganistan ve Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra Müslüman karşıtlığı konularını ele aldı.

Marsudi, Müslüman karşıtlığı ile kararlı ve güçlü şekilde ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Endonezya'nın bu konuda İİT ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Endonezya'nın Afgan halkına yaptığı yardımlara dikkati çeken Marsudi, İİT ile Afganistan'a nasıl daha fazla yardım edilebileceği konusunu da görüştü.

Marsudi, Filistin meselesine de değinerek, Endonezya'nın Filistinlileri desteklediğini ve Filistin'de barışın yeniden tesis edilmesinde İİT'nin öncü rol oynayacağını vurguladı.

İİT Genel Sekreteri Taha dün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Widodo, İİT'nin İslam dünyasına yönelik hizmet ve çabalarını desteklediklerini belirtmişti.