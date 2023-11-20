Endonezya, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 21 tonluk yardım gönderdi

Endonezya, Gazze'ye 21 tonluk yardım taşıyan iki uçak gönderdi. Yardım malzemeleri arasında tıbbi malzemeler ve hastane ekipmanları bulunuyor. Yardımlar Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan dağıtılacak.

Endonezya, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 21 tonluk yardım gönderdi.

Bernama haber ajansının haberine göre Gazze'ye, 21 tonluk yardım taşıyan iki uçak gönderildiğini açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler ve hastane ekipmanlarını kapsayan söz konusu yardıma ilişkin, "İlk aşamada olduğu gibi, uçaklar Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na gidecek ve yardımlar buradan Gazze'ye dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Endonezya 4 Kasım'da Gazze'ye gıda, tıbbi ekipman, battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri ulaştırmıştı.