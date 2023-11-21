Endonezya, Gazze'ye İkinci Parti İnsani Yardım Gönderdi

Endonezya, Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımın ikinci partisini gönderdi. Yardım paketi, 3,3 ton sağlık malzemesi ve 18,4 ton diğer malzemelerden oluşuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Kasım 2023

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Gazze'ye gönderilen insani yardımdan çeşitli görüntüler (BPMI izniyle)

Endonezya, Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımın ikinci partisini gönderdi.

Endonezya hükümetinin tedarik ettiği 3,3 ton sağlık malzemesi ile Endonezya halkı tarafından toplanan konserve gıda, yatak, battaniye, hijyen kiti gibi diğer malzemelerden oluşan 18.4 tonluk yardım toplamda 21.7 tona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.(XHTV)