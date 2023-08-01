Endonezya, El Nino'ya Hazırlanıyor

CAKARTA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya, uzun süreli kuraklığa yol açan El Nino hava olayı nedeniyle orman yangınlarına hazırlanıyor. Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı'nın Pazartesi günü verdiği bilgilere göre, hava olayının Ağustos- Eylül döneminde zirveye ulaşması bekleniyor.

Ajansın başkanı Suharyanto, hükümetin kara kuvvetlerini konuşlandırdığını, yerel halkı eğittiğini ve hava değiştirme teknolojisi, izleme uygulamaları, yangın söndürme uçağı ve helikopter gibi araçları hazır hale getirdiğini söyledi.

Suharyanto, "Ücra konumlara ulaşmak üzere toplam 31 helikopter konuşlandırıldı" diye ekledi.

Güney Sumatra, Riau, Jambi, Batı Kalimantan, Güney Kalimantan ve Orta Kalimantan olmak üzere hassas durumdaki altı vilayet, izleme çalışmalarında öncelikli olarak sınıflandırıldı.

Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu yetkilisi Fachri Radjab, Endonezya topraklarının yüzde 63'ünde kuru sezonun başladığını ve bu sezonun son üç yıldakinden çok daha şiddetli geçmesinin beklendiğini söyledi.

Radjab, El Nino'nun Ağustos ayından Eylül ayına kadar zirve yapacak olmasına karşın, etkilerinin Aralık ayına kadar hissedilmeyeceğini de sözlerine ekledi.¦