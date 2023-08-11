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Endonezya, El Nino'nun yol açtığı yangınlara hazırlanıyor

Dünya Haberleri

Endonezya'nın Riau eyaletindeki turbalık alanlarda ve ormanlarda çıkabilecek yangınlara karşı önlemler alınıyor.

RİAU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Riau eyaletinin Kampar bölgesine bağlı Rimbo Panjang köyünde, turbalık alandaki yangın mahallinin yakınlarında duran bir yetkili, 10 Ağustos 2023.

Endonezya, El Nino hava olayının yol açtığı daha kurak ve sıcak yaz mevsimi nedeniyle turbalık alanlarda ve ormanlarda çıkabilecek yangınlara hazırlanıyor. (Fotoğraf: Hadly Vavaldi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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