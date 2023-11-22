Endonezya Dışişleri Bakanı: İsrail kendini savunma bahanesiyle sığınamaz

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için yürüttüğü diplomatik görüşmelerde İsrail'in kendini savunma bahanesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Arap Birliği'nin Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirilen Olağanüstü Bakanlar Komitesinin Rusya ziyaretinde, "Sömürgeci İsrail, (kendini) savunma bahanesinin arkasına sığınamaz." dedi.

Antara News'in haberine göre, Marsudi, Moskova'da İİT ve Arap Birliği'nin Olağanüstü Bakanlar Komitesi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir araya geldiği bakanlar düzeyindeki görüşme sonrasında, çevrim içi basın konferansında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendini savunma adı altında sivilleri hedef almasının kabul edilemeyeceğini belirten Marsudi, "Sömürgeci İsrail, (kendini) savunma bahanesinin arkasına sığınamaz." ifadesini kullandı.

Marsudi, 11 Kasım'da "Filistin halkına yönelik saldırıları görüşmek üzere" düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisindeki hususları Rusya'nın da desteklediğini kaydetti.

Ateşkesin sağlanması, devamlı ve kısıtlamasız insani yardımın dağıtımı için ülkelerin alacağı tedbirlerin önemine dikkati çeken Marsudi, "Bunu sağlamak için de birçok ülkenin, özellikle Rusya dahil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin desteği gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü Bakanlar Komitesi ve Lavrov'un toplantıda iki devletli çözüm ve Filistin'de düzenlenecek bir barış konferansı için stratejik adımları ele aldığını belirten Marsudi, "Tüm ülkelerin Gazze'deki durumu nesnel biçimde değerlendirmesinin ve adil bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu.

İİT ve Arap Birliğinin, üye devletler adına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirdiği olağanüstü Bakanlar Komitesi, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilkini 20-21 Kasım'da Çin'e yapmıştı.

Komite'de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yer alıyor.