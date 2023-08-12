Endonezya Dışişleri Bakanı: İnsan Kaçakçılığı Bölgede Ciddi Bir Sorun

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, insan kaçakçılığının bölgede ciddi bir sorun haline geldiğini, çözüm için bölgesel paydaşları içeren müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, insan kaçakçılığının bölgede ciddi bir sorun haline geldiğini, çözüm için bölgesel paydaşları içeren müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde, Marsudi'nin Bali'de düzenlenen bir forumda, insan kaçakçılığına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

Buna göre, "İnsan kaçakçılığı bölgemiz için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor." diyen Marsudi, çözüm için bölgesel paydaşların müdahalesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

İnsan kaçakçılarının, kurbanlarını işe almak ve sömürmek için teknolojiyi giderek daha fazla kötüye kullandığını, çoğu vatandaşın çevrim içi dolandırıcılık siteleri ile kandırıldığını ifade eden Marsudi, Endonezya'nın bu konuya öncelik verdiğini belirtti.

Marsudi, "Ülkemizin insan kaçakçılığının merkez üssü haline gelmesini önlemeliyiz. İnsan hakları ve onuru üzerinden çıkar sağlanamaz." ifadeleriyle insan kaçakçılarına tepki gösterdi.

İş dünyasının da bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Marsudi, işletmelerden, çalışanlarını riskler konusunda eğiterek insan kaçakçılığı ve kölelikle mücadele edilmesini istedi. ???????