Endonezya Devlet Başkanı Malezya'ya Gitti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmek üzere Malezya'ya gitti. İki liderin bölgesel ve küresel konuları ele alacağı ve ikili anlaşmalar imzalayacağı belirtildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Malezya'ya gitti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Widodo ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) güçlendirilmesini de içeren bölgesel ve küresel konuları ele alacağı bildirildi.

Açıklamada, Enver İbrahim'in Kasım 2022'de göreve başlamasının ardından ilk kez Malezya'ya gelen Widodo'nun temaslarıyla iki ülkenin "köklü ve yakın ilişkilerinin" güçlendirilmesinin beklendiği vurgulandı.

Liderlerin ikili anlaşmalara imza atacağı aktarılan açıklamada, Başkan Widodo'nun Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Istana Negara Kraliyet Sarayı'nda bir araya gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Widodo'ya eşi İriana Joko Widodo'nun yanı sıra kabinesi ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik ediyor.

Widodo'nun ziyareti 2 gün sürecek.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2021'de yaklaşık 23 milyar dolara ulaşmıştı.

Enver İbrahim, Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ilk ziyaretini ocak ayında yapmıştı.