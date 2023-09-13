Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin ortaklığında başlatılan yüksek hızlı trenin test sürüşüne katıldı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya ve ülkesinin "ilk yüksek hızlı treni" olan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin ortaklığında başlatılan Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Treni'nin test sürüşüne katıldı. Büyük bir kısmını Çin'in finanse ettiği, maliyeti yaklaşık 7,3 milyar doları bulan yüksek hızlı tren, başkent Cakarta ve Bandung kentini birbirine bağlayacak.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya ve ülkesinin "ilk yüksek hızlı treni" olan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin ortaklığında başlatılan Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Treni'nin test sürüşüne katıldı.

Büyük bir kısmını Çin'in finanse ettiği, maliyeti yaklaşık 7,3 milyar doları bulan yüksek hızlı tren, başkent Cakarta ve Bandung kentini birbirine bağlayacak.

Widodo, Cakarta'nın doğusundaki Halim KCBJ İstasyonu'ndan Bandung'daki Padalarang İstasyonu'na kadar yaklaşık 25 dakikalık mesafede hızlı trenin deneme seferinde yer aldı.

Basına yaptığı açıklamada Widodo, Güneydoğu Asya'nın ilk yüksek hızlı treniyle seyahati sırasında ve tren içinde yürürken kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Widodo, "Bu uygarlık hızıdır. En önemlisi, trafik sıkışıklığını ve kirliliği azaltmak için insanları arabalardan toplu taşımaya geçmeye teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Widodo, trafik sıkışıklığının ekonomiye yıllık tahmini maliyetinin 6,5 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, otomobiller yerine halkı tren, metro ve otobüs kullanmaya davet etti.

Tren seferlerinin 1 Ocak'ta başlaması ve 3 saatlik yolu yaklaşık 40 dakikaya düşürmesi beklenirken, 142 kilometrelik demir yolunda 350 kilometreye çıkan saatteki hızıyla Güneydoğu Asya'nın en hızlı treni olacak.

İnşasına 2015'te başlanan tren hattı projesinin yüzde 75'i Çin Kalkınma Bankasından alınan krediyle finanse ediliyor.