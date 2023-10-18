Endonezya Devlet Başkanı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övdü

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi. Widodo, Kuşak ve Yol projelerinin sürdürülebilirliğinin uzun vadeli amaçlara uygun ve üye ülkelerin ekonomik temellerini güçlendirebilecek nitelikte olması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi.

Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde konuşan Widodo, "Çin hükümetine ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e, Kuşak ve Yol İnisiyatifi aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yaptıkları katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Altyapı kalkınmasında Kuşak ve Yol sinerjisinin daima güçlendirilmesini umuyorum" dedi.

Endonezya devlet başkanı ayrıca tüm ortak ülkeleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni hep birlikte daha güçlü ve etkili hale getirmeye çağırdı.

Widodo konuşması sırasında Endonezya'nın yeni başlattığı ve işlettiği, Kuşak ve Yol kapsamındaki amiral gemisi projelerinden biri Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'na da değindi. Widodo ileriye dönük olarak Endonezya'nın yeni başkent projesini, enerji dönüşümü ve sanayi zincirinin alt kısmındaki endüstrilerle birlikte geliştirmeyi planladığını söyledi.

Widodo, Kuşak ve Yol projelerinin sürdürülebilirliğinin uzun vadeli amaçlara uygun ve üye ülkelerin ekonomik temellerini güçlendirebilecek nitelikte olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Widodo, "Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve insanların refahını gerçekleştirmek için birlikte yılmadan ilerleyelim" şeklinde konuştu.