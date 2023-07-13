Endonezya'daki Merapi Yanardağı 16 Kez Patladı

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Sleman ilçesinde bulunan Purwobinangun köyünden uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan fışkıran volkanik maddeler görülüyor. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'ne göre, Endonezya'daki en aktif yanardağlardan biri olan Merapi Yanardağı Çarşamba günü 16 kez patladı ve püskürttüğü akkor halindeki lavlar 1.800 metreye ulaştı.