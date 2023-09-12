Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı Patladı

CAKARTA, 12 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'daki Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'ne göre, ülkede Pazartesi günü patlayan Anak Krakatau Yanardağı'nın zirvesinden 1 kilometre kadar yükseğe volkanik küller savruldu.

Anak Krakatau Yanardağı gözlem noktası yetkilisi Deny Mardiono, patlamanın yerel saatle sabah 08.42'de meydana geldiğini ve 3 dakika 28 saniye sürdüğünü, rüzgarın da yoğun gri külleri güneybatıya taşıdığını söyledi.

Cava ve Sumatra adalarını birbirinden ayıran Sunda Boğazı'nda yer alan ve büyük bölümü deniz altında kalan dağ, geçen yıl 24 Nisan'dan bu yana üçüncü kez tehlike seviyesinde bulunuyor.

Aktif kraterden itibaren 5 kilometre yarıçapındaki tehlike bölgesine girişler yasaklandı.