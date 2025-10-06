Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde izinsiz inşa edilen yatılı okul binasının çökmesi sonucunda 54 öğrenci hayatını kaybetti. 18 öğrenciden ise hala haber alınamadı.
ENDONEZYA'nın Doğu Cava eyaletinde, yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 54'e yükseldi.
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, 54 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve 18 öğrenciden hala haber alınamadığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya