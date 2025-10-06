Haberler

Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: Ölü Sayısı 54'e Yükseldi

Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde izinsiz inşa edilen yatılı okul binasının çökmesi sonucunda 54 öğrenci hayatını kaybetti. 18 öğrenciden ise hala haber alınamadı.

ENDONEZYA'nın Doğu Cava eyaletinde, yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 54'e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, 54 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve 18 öğrenciden hala haber alınamadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Altaylı, YouTube'a ara verdi: Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum

Tutukluluğuna devam kararı verilen Altaylı'dan sürpriz karar
Göztepeli Juan'dan şahane gol

O neydi öyle! Süper Lig'de yılın en güzel gollerinden biri atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.