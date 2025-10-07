Haberler

Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: 63 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: 63 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, izinsiz olarak yapılan iki kat eklenen yatılı okul binası 29 Eylül'de çöktü. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi.

ENDONEZYA'nın Doğu Cava eyaletinde, yatılı okul binasının çökmesi sonucu yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından tahliye edilen 167 kişiden 63'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 10 kişinin enkazda olabileceğini değerlendirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular

Türk kulübüne büyük şok! -41 puan oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.