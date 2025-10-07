Endonezya'da Yatılı Okul Çöktü: 63 Öğrenci Hayatını Kaybetti

ENDONEZYA'nın Doğu Cava eyaletinde, yatılı okul binasının çökmesi sonucu yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından tahliye edilen 167 kişiden 63'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 10 kişinin enkazda olabileceğini değerlendirdiği bilgisi de paylaşıldı.