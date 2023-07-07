- Endonezya'da toprak kayması: 3 ölü

JAKARTA - Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın East Java eyaletinde yer alan Lumajang naipliğinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Aynı aileden gelen 3 kişi evlerinde toprak altında kalkarak hayatını kaybetti. Toprak kayması nedeniyle bazı yollar kapanırken, ulaşımda zorluk yaşandı. Bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, çoğu ev hasara uğradı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda Lumajang'daki bir nehrin üzerinde yer alan bir köprü yıkıldı. Köprüdeki insanlar can havliyle etrafta koşuşturarak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde köprünün enkazının nehirde yüzdüğü görüldü.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için çalışmalara başlandığını ifade ederken, heyelanlar nedeniyle bazı çalışmalarda aksamalar yaşanabileceğini kaydetti.