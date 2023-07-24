Endonezya'da Tekne Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında bir teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp.

CAKARTA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında Pazartesi günü bir teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Olayda 19 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ofisi başkanı Yusuf Latief, olayın yerel saatle 00.00 sularında Central Buton bölgesindeki Mawasangka Körfezi'nde meydana geldiğini söyledi.

Latief, teknede toplam 40 kişinin bulunduğunu belirtti.

Latief ayrıca hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ailelerine teslim edildiğini, hayatta kalanların ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.