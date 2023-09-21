Endonezya'da Kuraklık: Göl ve Rezervuarlar Kuruyor

Endonezya'nın Orta Cava ve Batı Cava eyaletleri, yağışsız geçen mevsimde kuraklık yaşarken, bazı göl ve rezervuarların yatakları kuruyup çoraklaşıyor.

CAKARTA, 21 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava ve Batı Cava eyaletleri, yağışsız geçen mevsimde kuraklık yaşarken, bazı göl ve rezervuarların yatakları kuruyup çoraklaşıyor.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'na göre, Haziran ayında başlayan El Nino hava olayı, Güneydoğu Asya ülkesinde mevcut kurak mevsimin daha kuru ve daha uzun olmasına yol açtı.