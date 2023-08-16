Haberler

Endonezya'da Kuraklık Çeltik Tarlalarını Vurdu

Dünya Haberleri

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.

üdekiCipamingkiskişi

BEKASI, 16 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Dünya Haberler

title