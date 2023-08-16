Endonezya'da Kuraklık Çeltik Tarlalarını Vurdu
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.
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BEKASI, 16 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Sirnajati köyündeki çeltik tarlaları kuraklıktan olumsuz etkilendi. Köyden geçen Cipamingkis nehri ise yetersiz yağışlar sonucu kurudu.
Kaynak: Xinhua / Dünya