Endonezya'da İsrail-Filistin Çatışmasını Protesto Eden Gösteriler

Endonezya'da yüzlerce kişi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'e verdiği desteği kınayan gösteriler düzenledi. Göstericiler, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı ve Filistin'e destek mesajları verdi. ABD ve İsrail liderlerinin portrelerini ateşe veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Endonezya'da İsrail- Filistin çatışmasında İsrail'e verdiği desteği kınayan yüzlerce kişi, başkent Cakarta'daki çeşitli camilerden ABD Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

"Filistinlileri kurtarın" ve " Filistin'i desteklemekten gurur duyuyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gösteriye katılan bir konuşmacı, Filistinlilerin İsrail işgalinden kurtulmak istediğini belirterek, "ABD, buna göz yumuyor ve sağır rolü yapıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun portrelerini ateşe veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi.

Ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) misyonu binası önünde benzer bir gösteri daha düzenlendi.

Gösteriler sırasında ABD Büyükelçiliği, Başkanlık Sarayı ve BM misyonu binalarını korumak amacıyla bini aşkın polis görevlendirildi.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.