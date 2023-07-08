Endonezya'da heyelan: Üç kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentinde meydana gelen heyelanlar sonucunda üç kişi hayatını kaybetti ve bazı yollar kapandı.

LUMAJANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentine bağlı Sumberwuluh köyündeki bir heyelan bölgesi görülüyor, 7 Temmuz 2023. Cuma günü Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentindeki heyelanlar yüzünden üç kişi hayatını kaybetti ve bazı yollar kapandı. (Fotoğraf: Dwi Sasongko/Xinhua)