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Endonezya'da heyelan: Üç kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da heyelan: Üç kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentinde meydana gelen heyelanlar sonucunda üç kişi hayatını kaybetti ve bazı yollar kapandı.

LUMAJANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentine bağlı Sumberwuluh köyündeki bir heyelan bölgesi görülüyor, 7 Temmuz 2023. Cuma günü Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang kentindeki heyelanlar yüzünden üç kişi hayatını kaybetti ve bazı yollar kapandı. (Fotoğraf: Dwi Sasongko/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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