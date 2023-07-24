Endonezya'da Feribot Kazası: 15 Ölü, 19 Kayıp

Endonezya'nın Sulawesi Adası yakınlarında bir feribotun alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken 19 kişiden de haber alınamıyor. Feribotla ulaşım, Endonezya'da en yaygın ulaşım yöntemlerinden biri olmasına rağmen güvenlik standartlarının düşük olması nedeniyle kazalar sık sık meydana geliyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası yakınlarında bir feribotun alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken 19 kişiden de haber alınamıyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 40 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ada yakınlarında 20 dakikalık bir yolculuk sırasında botun alabora olduğu ve 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada sağ kurtarılan 6 kişinin çevre hastanelerde tedavi altında alındığı, 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin feribotun battığı yerde dalış yaptığı ve çevrede botlarla devriye gezdiği bildirildi.

Feribotla ulaşım, 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da en yaygın ulaşım yöntemlerinden biri. Güvenlik standartlarının düşük olması nedeniyle gemilerin aşırı yüklenmesine izin verilmesi ve can kurtarma ekipmanlarının yetersiz olması sonucu bölgede kazalar yaygın görülüyor. - JAKARTA