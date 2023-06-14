Endonezya'da El Nino kuraklığı 870.000 hektar tarım arazisini etkileyecek

Endonezya Tarım Bakanı Syahrul Yasin Limpo, El Nino hava olayının neden olduğu aşırı sıcak havanın ülkedeki yaklaşık 870.000 hektarlık tarım arazisini kuraklığa ve mahsul kıtlığına sürükleyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

CAKARTA, 14 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Tarım Bakanı Syahrul Yasin Limpo, El Nino hava olayının neden olduğu aşırı sıcak havanın ülkedeki yaklaşık 870.000 hektarlık tarım arazisini kuraklığa ve mahsul kıtlığına sürükleyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Başkent Cakarta'daki Salı günkü parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Limpo, "Şiddetli El Nino sadece kuraklığa değil, aynı zamanda ülke genelinde 560.000 ila 870.000 hektar tarım arazisinde mahsul kıtlığına, arazi yangınlarına ve haşere saldırılarına neden olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın meteoroloji, iklim ve jeofizik kurumu BMKG, daha önce Güneydoğu Asya ülkesinin bu yılın ikinci yarısında El Nino hava olayının yaşanmasının ve hava olayının Ağustos ayında zirve yapmasının beklendiğini duyurmuştu.

Limpo, olumsuz neticeleri azaltmak ve gıda üretim kapasitesini korumak için Endonezya hükümetinin kuraklığa eğilimli arazileri belirleyip haritalandıracağını ve hala yağışın olduğu bu arazilerde ekim ve hasadı hızlandıracağını söyledi.

Hükümet ayrıca ekimi hızlandırmak için daha fazla tarım makinesi tedarik edecek, sulama için destek sunacak ve çiftçilere tarım sigortası sağlayacak.