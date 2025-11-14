Endonezya'da Aşırı Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 3 Ölü
Endonezya'nın Java Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu. Yetkililer arama çalışmalarını sürdürüyor.
ENDONEZYA'nın Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Java Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, 20 kişinin de kaybolduğunu ve bu kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ayrıca, heyelan riski olan bölgedeki evlerin sakinlerinin de tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.
