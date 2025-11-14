Endonezya'da Aşırı Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 3 Ölü

ENDONEZYA'nın Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Java Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, 20 kişinin de kaybolduğunu ve bu kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, heyelan riski olan bölgedeki evlerin sakinlerinin de tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.