Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı Patladı

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı Salı sabahı patladı ve gökyüzüne yaklaşık 1 kilometre yüksekliğinde volkanik küller savruldu. Yanardağın tehlike durumu üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı.

CAKARTA, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Sunda Boğazı sularında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nın Salı sabahı patlaması sonucu gökyüzüne yaklaşık 1 kilometre yüksekliğinde volkanik küller savruldu.

Yanardağın gözlem noktası yetkilisi Anggi Nuryo Saputro, yerel saatle sabah 06.29'da meydana gelen patlamanın 130 saniye sürdüğünü ve rüzgarın etkisiyle küllerin kuzeye doğru yöneldiğini söyledi.

Saputro, "Kuzeye yönelen yoğun kül bulutunun griden siyaha çalan renkte olduğu gözlemlendi" dedi.

Geçen yıl Nisan ayından itibaren aktivitesi önemli ölçüde artan yanardağın tehlike durumu üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı.

2018 yılında patlayan Anak Krakatau Yanardağı bir tsunamiye yol açarak 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.