Üye Girişi
Haberler

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı

Dünya Haberleri

Endonezya'nın Java Adasında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Deprem 25 kilometre derinlikte kaydedilirken, merkez üssünün Yogyakarta Özel Bölgesi'ne bağlı Bantul kasabası açıkları olduğu belirtildi. Yogyakarta bölgesi ve Orta Java eyaletinde onlarca ev, ofis, sağlık ve eğitim merkezinde hafif hasar meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında, sarsıntıyla birlikte halkın panikle kaçıştığı görüldü. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

- Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı

JAVA - Endonezya'nın Java Adasında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre Endonezya'nın Java Adasında yerel saatle 19.58 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 25 kilometre derinlikte kaydedilirken, merkez üssünün Yogyakarta Özel Bölgesi'ne bağlı Bantul kasabası açıkları olduğu belirtildi. Yogyakarta bölgesi ve Orta Java eyaletinde onlarca ev, ofis, sağlık ve eğitim merkezinde hafif hasar meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında, sarsıntıyla birlikte halkın panikle kaçıştığı görüldü.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Deprem Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title