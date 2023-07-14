Endonezya, ASEAN'ın rekabet sahnesi olmaması gerektiğini vurguladı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ASEAN'ın bölgede barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra birlik içindeki dayanışmayı da güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Myanmar, Güney Çin Denizi, Hint-Pasifik ve Kore Yarımadası konuları ele alındı.

Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) herhangi bir ülkenin "rekabet sahnesi" haline gelmemesi gerektiği uyarısı yaptı.

Endonezya yerel basınına göre, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ev sahibi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ASEAN hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Widodo, ASEAN'ın bölgede barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra birlik içindeki dayanışmayı da güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

ASEAN'ın herhangi bir ülkenin "rekabet sahnesi" olmaması gerektiğini vurgulayan Widodo, "Başkalarını aşağılamadan, başkalarını yenmeden de kazanabiliriz." dedi.

Widodo, ASEAN'ın Hint-Pasifik bölgesi ve tüm dünyaya katkılarını artırmaya kararlı olduklarını belirtti.

ASEAN Dışişleri Bakanları, Myanmar, Güney Çin Denizi, Hint-Pasifik ve Kore Yarımadası konularını ele aldı

Bu yıl 56'ncısı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar, Güney Çin Denizi, Hint-Pasifik ve Kore Yarımadası konuları öne çıktı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, ASEAN'ın Myanmar'daki krizin çözülmesi için verilen çabalara yönelik destekleri yinelendi.

Açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde artan jeopolitik gerilimlerden endişe duyulduğu kaydedilirken, bölgede, barış, güvenlik ve refahın sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Güney Çin Denizi üzerinden çıkan eylemler nedeniyle ülkeler arasındaki güvenin bozulduğuna ve gerilimlerin arttığına değinilen açıklamada, bölgede daha fazla karışıklığa sebep olabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için tarafların diyalogları sürdürmesi gerektiği, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatma denemelerinin bölgenin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.