Endonezya, ASEAN dönem başkanlığını Laos'a devretti

Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını Laos'a devretti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi kapanışında konuştu.

Widodo, ASEAN dönem başkanlığını Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Sonexay Siphandone'ye devrettiğini açıkladı.

Bu kapsamda 44'ncü ASEAN zirvesinin 2024'te Laos'ta düzenlenmesi planlanıyor.

ASEAN Zirvesi

Bu yıl ASEAN Zirvesi'nin 43'üncüsü, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4-7 Eylül'de düzenlendi.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya ve Filipinler'in yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar'dan oluşan 10 üyesi bulunuyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor da örgüte tam üyelik sürecinde yer alıyor.

Myanmar'a izin verilmedi

Kurucu üye olmasına rağmen, Myanmar'ın 2026'da ASEAN dönem başkanlığını almasına izin verilmemişti.

Myanmar'ın dönem başkanlığına izin verilmeyeceğini belirten diplomatlar, bu durumun Myanmar'daki iç kargaşa ve batı ülkelerinin ülkedeki cunta yönetimini tanımaması ile ilgili olduğunu belirtilmişti.