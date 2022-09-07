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Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti

Dünya Haberleri

Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sırbistan'a yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Zveçanska Annelik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, 'Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır. Zira hepimiz insanlık ailesinin bir ferdiyiz. Bu şuurla hayata geçirilen, inşaatını TİKA'nın yaptığı Zveçanska Annelik Merkezi'ni Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vuciç ile ziyaret ettik' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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