Emine Erdoğan, Umut Tüneli'ni ziyaret etti
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Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.
Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.
Saraybosna'daki Umut Tüneli, savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'yı Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na bağlayan, 30 Temmuz 1993'te açılmış 800 metre uzunluğundaki tüneldir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya