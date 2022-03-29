Emine Erdoğan, Taşkent'te el işi sanatları müzesini ziyaret etti

Özbekistan resmi ziyareti kapsamında Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile el işi sanatları müzesini ziyaret etti.